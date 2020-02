Mercato Inter: Messi molto lontano, Guardiola svela il futuro dell’argentino

Mercato Inter: idea Messi, le parole di Guardiola

Mercato Inter Messi | Un mercato in continuo fermento quello europeo, che giorno dopo giorno vede indiscrezioni nuove, alcune di queste clamorose. E’ il caso della notizia trapelata negli ultimi giorni per quanto riguarda Messi, ed in un suo possibile addio al Barcellona a fine stagione. Qualche disguido interno potrebbe portare alla partenza dell’argentino, che però secondo qualche addetto ai lavori finirà ugualmente la sua carriera in Catalogna. Sull’argomento ha infatti parlato un ex tecnico della Pulce, Pep Guardiola, il quale ha voluto dire la sua. Ecco quanto riportato da goal.com:

“Messi? E’ un giocatore del Barcellona, è il Barcellona. Penso che alla fine rimanga lì, ed è quello che spero e che mi auguro per lui. Concluderà la carriera lì“

Parole di circostanza o un presagio vero e proprio? Fatto sta che l’Inter continua a credere nella clamorosa suggestione, sapendo e conoscendo però, tutte le complicazioni del caso.

Messi: ecco la speranza dell’Inter

L’Inter conosce bene il mercato, e conosce alla perfezione tutte le difficoltà che potrebbe presentare la trattativa Messi. L’attaccante argentino è un sogno, e chiaramente tutte le big del calcio europeo potrebbero farci un pensierino. I nerazzurri però possono sperare in un fattore: il rapporto ormai inclinato tra il campione argentino e la dirigenza blaugrana. C’è stato un ultimatum.