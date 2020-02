Calciomercato Roma, Nacho torna di moda: derby con la Lazio

Calciomercato Roma: Nacho nel mirino per l’estate

Calcio Mercato Roma Nacho | La Roma continua a pensare al mercato, e lo fa stavolta in vista di giugno, quando con ogni probabilità ci saranno altri colpi importanti. La sensazione è che cambierà qualcosa anche in difesa, dove i giallorossi stanno avendo più difficoltà nelle ultime gare. Nelle ultime ore si è parlato di diversi giocatori, ma c’è un nome caldo su tutti: Nacho Fernandez, giocatore spagnolo in forza al Real Madrid.

Quest’ultimo andrà in scadenza a fine stagione, e i giallorossi lo hanno rimesso nel mirino dopo qualche avance di mesi fa. La trattativa però non sarà comunque per nulla semplice, per via soprattutto della folta concorrenza: in Italia c’è infatti anche la Lazio. Si prospetta un duello di mercato molto interessante, quasi un derby vero e proprio. Questa la notizia riportata da cm.com.

Nacho-Roma: tutto dipende da Smalling?

Nacho è un obiettivo concreto per la Roma, ma non è detto che a fine stagione possa esserci un assalto concreto. Il motivo? Chris Smalling. Il centrale inglese sta facendo molto bene, ma ad oggi è difficile fare una previsione per quanto riguarda il riscatto. La sensazione è che se si dovesse trovare un accordo con il difensore dello United, ecco che la pista Nacho si raffredderebbe.