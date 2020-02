Calciomercato Roma: Depay rinnova con il Lione, l’annuncio di Aulas

Calcio mercato Roma Depay | Il club giallorosso aveva messo nel mirino proprio Memphis Depay, attaccante dell’Olympique Lione. La stella olandese è attualmente out fino al termine della stagione, a causa del grave infortunio rimediato nel mese di dicembre (rottura del legamento crociato). In scadenza nel 2021, tanti club si erano fatti sotto in questi ultimi mesi su di lui bussando alla porta del Lione, tra cui la Roma. Intanto, il calciatore rinnoverà presto il proprio contratto in scadenza. A dichiararlo è stato lo stesso presidente Jean-Michel Aulas: “Lo estenderemo, abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con lui”.

Mercato Roma: Depay rinnova con il Lione, era finito nel mirino del club giallorosso

La scorsa estate, la Roma di Fonseca, era alla ricerca di un calciatore con quelle caratteristiche, proprio come accaduto a gennaio dopo l’infortunio di Zaniolo. L’accordo era stato trovato con il Lione, poi saltò tutto. L’infortunio di Depay in queste ultimi mesi non ha permesso alla Roma di tornare sul calciatore a gennaio, che intanto ha concluso la stagione. Dopo il grave infortunio, il rinnovo con il Lione. In questa stagione aveva messo a segno fino a dicembre 9 gol in 13 partite di Ligue 1. Il capitano del club francese tornerà direttamente la prossima stagione e lo farà ancora vestendo la maglia del Lione.