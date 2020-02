Calciomercato Napoli, Pessina il nome nuovo | La stagione di Matteo Pessina con il Verona sta stupendo tutto il calcio italiano. Il giovanissimo centrocampista classe ’97 è entrato nel mirino delle maggiori squadre italiane che in estate proveranno a portarlo alla propria corte per investire nel futuro. Tra i vari club interessati, c’è il Napoli di Gennaro Gattuso.

Calciomercato Napoli, per Pessina serve un’offerta super

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato l’interesse del Napoli per Matteo Pessina e potrebbe imbastire l’ennesima trattativa con il Verona per l’estate. Il cartellino è detenuto per metà ancora dall’Atalanta che dovrà cederlo al Verona in cambio di un corrispettivo di 4,5 milioni ma la squadra di Percassi gode di un diritto di recompra a 5 milioni di euro. Che sarà Verona o Atalanta, il cartellino di Matteo Pessina costerà almeno il quadruplo. Servirà, infatti, un’offerta di 20 milioni di euro.

Il Napoli ha già concluso la trattativa con il Verona per Amir Rrahmani che arriverà in estate e sta provando a spingere anche per Maresh Kumbulla, altro difensore centrale del club veronese. Non è riuscita, invece, la trattativa per Sofyan Amrabat che, nell’ultimo giorno di mercato di gennaio, ha firmato con la Fiorentina per l’estate.

I numeri di Pessina

Matteo Pessina sta stupendo la Serie A soprattuto per la sua duttilità. Con Ivan Juric ha giocato in tre ruoli del centrocampo: regista, mezzala e trequartista. Sempre con ottimi risultati. Tanta quantità e anche molta qualità. Ha disputato 21 gare sino ad ora e ha messo a segno 3 reti.