Calciomercato Napoli, Hlozek interessa | Il Napoli è sempre molto attivo sul mercato anche quando i giorni per le ufficialità delle trattative sono chiusi. L’attacco è il reparto che più di tutti stanno cercando di rinforzare i dirigenti azzurri. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di Adam Hlozek, attaccante dello Sparta Praga.

Calciomercato Napoli, Adam Hlozek nel mirino

L’interesse per Adam Hlozek da parte del Napoli è stato svelato da un dirigente fuori dalle fila del Napoli. Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina, intervistato da Radio Marte, ha parlato di questa trattativa. L’attaccante è di proprietà dello Sparta Praga, ma gioca in prestito al Lipsia. A soli 17 anni è già uno dei perni della squadra tedesca e ha il contratto in scadenza con i cechi nel 2021. Il Napoli affonderà il colpo in estate e proverà a chiudere prima di un’eventuale asta. Nella stagione attuale ha messo a segno 4 gol in 8 partite disputate.

Napoli, piace anche Mateta

L’intermediario di calciomercato George Gardi, ha parlato dell’interesse degli azzurri per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Mainz.

“E’ riduttivo parlare di sorpresa per un attaccante titolare dell’Under 21 della Francia. L’anno scorso si è contraddistinto in Bundesliga come un finalizzatore freddo e spietato, pur giocando in una squadra non di prima fascia. Si è sempre messo in gioco, anche nelle serie minori. Era arrivato al Lione e poteva adagiarsi ma ha preferito andar via e fare la gavetta. E’ andato lontano dalla Francia e si è confermato a suon di gol. Napoli? Poteva essere la sua nuova destinazione, vedremo cosa succederà in futuro”.