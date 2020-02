Calciomercato Milan, Zaracho: c’è l’offerta per il sudamericano

Calciomercato Milan: obiettivo Zaracho del Racing Avellaneda

Calciomercato Milan – Zaracho | Non si è mai nascosto il Milan, l’idea di andare dritto su Matias Zaracho è concreta. Il calciatore argentino del Racing Avellaneda è un obiettivo dei rossoneri, che vorrebbero portarlo in Italia. In Serie A potrebbe dunque arrivare, per la prossima stagione, un attaccante alla Lautaro Martinez. Sì, perché non a caso il calciatore verrebbe prelevato proprio dallo stesso ex club del ‘toro’ interista e i rossoneri si augurano di avere in rosa un calciatore dalle qualità importanti, tanto quanto quelle del calciatore dei ‘rivali’ dell’Inter. Lautaro fu prelevato nel 2018 dal club nerazzurro per una cifra intorno ai 25 milioni. Il Milan andrà ad offrire, invece, una cifra che non va oltre i 15 milioni.

News Milan, assalto rossonero per Matias Zaracho: pronti 15 milioni

Ha fatto un tentativo per prelevarlo già a gennaio il Milan, che seguiva Matias Zaracho già dalla scorsa estate. L’argentino classe ’98 è un obiettivo di Boban e Maldini che vorrebbero anticipare la concorrenza delle altre. Stando a quanto rivelato dal portale ‘Todo Fichaje’, il club rossonero sarebbe andato dritto verso l’offerta concreta al Racing Avellaneda. Sarebbero stati messi sul piatto un totale di 15 milioni per aggiudicarsi il calciatore sudamericano. L’idea è quella di chiudere per il giocatore e aggregarlo alla squadra al margine della stagione.