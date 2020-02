Calciomercato Milan: Scamacca sarà il futuro attaccante

Calciomercato Milan: Scamacca ha stregato la dirigenza

Calciomercato Milan: Scamacca per l’attacco. Come riportato da Tuttosport, il mercato di giugno è ancora lontano ma è adesso che si imbastiscono le trattative.

Lo sanno bene Maldini e Boban che in vista dell’estate stanno preparando il terreno per nuovo colpi. L’attuale rosa rischia di cambiare nuovamente diversi protagonisti e c’è un reparto, in particolare, che denuncia una carenza di organico ed è quello dell’attacco. A prescindere dalla permanenza o meno di Zlatan Ibrahimovic, risulta evidente che almeno un innesto servirà. Il numero dipenderà da chi sarà alla guida della squadra, ma la società sta già monitorando alcuni profili.

Ultime Milan: Scamacca, scelte discutibili

Tra quelli italiani è tenuto sotto stretta osservazione Gianluca Scamacca. Prima punta di peso, nato il 1° gennaio 1999, indicato da sempre con Cutrone e a Pinamonti come il terzo elemento del tridente del futuro del calcio italiano. Una scelta discutibile lo ha portato a lasciare la Roma nell’estate del 2015 per approdare al PSV Eindhoven, dove ha giocato nella formazione Jong, cioè la squadra delle riserve. Il 31 gennaio 2017 Scamacca è tornato in Italia al Sassuolo che ha provato a puntare sul suo rilancio a livello giovanile. Inserito nella formazione Primavera, la stagione successiva Scamacca l’ha passata in prima squadra. Poi va in prestito alla Cremonese e al PEC Zwolle in Eredivisie.

Durante l’ultima estate il club neroverde lo ha mandato a “farsi le ossa” all’Ascoli in Serie cadetta. Con i marchigiani ha disputato 15 partite segnando sei gol, ma mettendo in mostra le sue doti da prima punta pura.