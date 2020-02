Calciomercato Milan e Inter: Pessina è il centrocampista per il futuro

Calciomercato Milan e Inter: sarà una vera e propria asta per Matteo Pessina

Calciomercato Milan e Inter, Pessina per il futuro | Sta incidendo in Serie A, il centrocampista dell’Hellas Verona, fulcro principale del gioco di Ivan Juric. Alla sua prima stagione da vero e proprio protagonista nel massimo campionato italiano, ha messo su di sé ogni riflettore, incantando i diversi club italiani. Matteo Pessina è concentrato sul suo presente, ma occhio al futuro. Nell’organico degli scaligeri sono diversi i calciatori che sono venuti fuori, trovando già sistemazione per il prossimo anno. Tra questi Rrahmani, Amrabat e Kumbulla, con quest’ultimo che è stato a lungo corteggiato da Inter e Napoli, senza prendere ancora una decisione definitiva. Pessina è ancora un giocatore dell’Atalanta e a fine stagione dovrebbe arrivare senza alcun dubbio il riscatto di 4,5 milioni. I bergamaschi potrebbero riacquistarlo per 500mila euro in più ed ecco che scatterebbe una vera e propria asta per il giocatore: su di lui ci sono Milan e Inter.

Ultime Milan e Inter: Pessina torna a Milano?

Potrebbe far ritorno a Milano, il giocatore che è cresciuto nelle giovanili del Milan, Matteo Pessina. Il classe ’97 ha messo su di sé gli occhi delle diverse società di Serie A, con un futuro tutto da scrivere nel massimo campionato italiano. Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, potrebbe far rientro proprio a Milano il centrocampista nativo di Monza, pronto al definitivo salto di qualità dopo una stagione disputata a buoni livelli. L’Atalanta si prepara all’ennesima enorme plusvalenza: dopo averlo prelevato nuovamente dall’Hellas, andrà a guadagnare non meno di 15-20 milioni. Su di lui, oltre Inter e Milan, restano attente Napoli e Fiorentina.