Calciomercato Juventus, Mertens nel mirino | La situazione di Dries Mertens al Napoli non è ancora chiara, anzi. L’attaccante belga è in scadenza a giugno con il club azzurro e quasi certamente partirà a parametro zero. C’è l’interesse di varie squadre europee con l’Inter in pole position ma dalla Spagna è arrivata una notizia che ha dell’incredibile. La Juventus sta cercando di accelerare con il belga per sottrarlo al Napoli.

Calciomercato Juventus, Mertens il nuovo attaccante

Secondo quanto riportato da Don Balon la prossima squadra di Dries Mertens sarà la Juventus di Maurizio Sarri. Il belga seguirebbe le orme di Gonzalo Higuain che nel 2016 passò proprio dal Napoli alla Juventus, dietro il corrispettivo della clausola rescissoria da 94 milioni di euro. Sul portale spagnolo si legge addirittura che ci sarebbe già l’accordo con la squadra di Andre Agnelli e si sta attendendo solo il momento giusto per l’ufficialità.

Dries Mertens, intanto, continua ad essere un punto fermo nel Napoli. Gennaro Gattuso farà certamente affidamento sul 32enne belga per puntare ad un piazzamento europeo.

I numeri di Mertens con il Napoli in stagione

Dries Mertens, nonostante le voci di mercato e il mancato rinnovo contrattuale, sta disputando una stagione ottima. I suoi gol stanno trascinando il Napoli sia in campionato che in Champions League. Ha disputato 23 partite, mettendo a segno 10 gol e fornendo 4 assist.