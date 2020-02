Calciomercato Juventus: pronto il rinnovo per Szczesny

Calciomercato Juventus: Szczesny vicino al rinnovo

Ultime Juventus, Szczesny viaggia verso il rinnovo. Il portiere polacco ha convinto tutti a Torino e potrebbe prolungare a breve il suo rapporto con i bianconeri.

Per i bianconeri, chiuso il mercato di gennaio, è tempo di passare ai rinnovi. In cima alla lista c’è il nome di Wojciech Szczesny. Le prestazioni del polacco stanno convincendo sempre più il club bianconero, pronto ora ad offrirgli il prolungamento oltre il 2021, data dell’attuale scadenza.

I bianconeri sono pronti a proporre al calciatore un quadriennale con un notevole aumento di ingaggio, che arriverebbe a toccare quota 7 milioni, rendendo l’ex Arsenal e Roma uno dei calciatori più pagati della rosa ed il portiere più pagato in Italia.

Ultime Juve: niente Donnarumma?

Nonostante questo i bianconeri restano interessati al portiere del Milan Gigio Donnarumma. Sul portiere tuttavia non c’è però soltanto la Juventus. Il giovane numero 99 del Milan è corteggiato dai migliori club di tutto il mondo. Su di lui è forte anche l’interesse del Real Madrid. Il prezzo per acquistare il calciatore è 50 milioni di euro. Non altissimo visto che il portiere ha un contratto in scadenza nel 2021.

Con il rinnovo del polacco, tuttavia, in questo momento i bianconeri non hanno l’esigenza di portare il calciatore a Torino. Da capire quale sarà il futuro di Gigi Buffon che potrebbe proseguire per ancora un altro anno.