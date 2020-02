Calciomercato Juventus, Matuidi futuro in bilico: rinnovo lontano

Calciomercato Juventus: rinnovo Matuidi, ci sarà da aspettare

Calcio Mercato Juventus Matuidi | La Juventus continua con le operazioni di mercato, e oltre a sondare vari profili in vista di giugno, comincia anche a lavorare sulle questioni interne alla rosa. Andranno gestire le situazioni spinone per quanto riguarda i rinnovi, uno di questi quello di Matuidi. Il centrocampista francese andrà in scadenza a fine stagione, e per ora non è stato ancora trovato un accordo per il rinnovo.

Le pretendenti si fanno avanti, e Sarri continua a reputarlo come un giocatore molto importante per la rosa. L’arrivo di Rabiot e il cambio di gerarchie potrebbe aver cambiato diverse carte in tavola, ma nonostante questo la Juventus vorrà ancora lavorare per il prolungamento contrattuale. La brutta notizia è che per ora sembra tutto rimandato, e stando a quanto riportato da Tuttosport, difficile che prima di aprile si troverà l’accordo.

Matuidi: tra rinnovo e cambio di rotta

Il rinnovo di Matuidi non sembra premere la dirigenza bianconera, almeno per il momento. I discorsi sono stati ancora una volta rimandati, e la sensazione è che ci sarà ancora da faticare ed aspettare per trovare l’intesa giusta. Le pretendenti per l’ex PSG ci sono, e chissà che da qui a breve non possano arrivare dei contatti di mercato.