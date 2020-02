Calciomercato Juventus: Aouar con Emerson in estate

Ultime Juve: Aouar può arrivare a giungo. Come riportato da Tuttosport, le trattative non finisco mai, nemmeno con la chiusura del mercato invernale.

La lista del dg juventino Fabio Paratici non è ancora definitiva, ma l’uomo mercato bianconero ha già cominciato a lavoare in vista dell’estate.

Einfrescata con gli acquisti di Matthijs De Ligt e Merih Demiral, la priorità dei prossimi mesi sarà il centrocampo. La Juventus ha salutato Emre Can, ceduto al Borussia Dortmund per 26 milioni tra prestito e riscatto, ma non ha preso il sostituto a gennaio.

Il grande sogno resta Paul Pogba. Raiola, abituato a muoversi per tempo per accontentare i propri assistiti, sta preparando il grande divorzio dal Manchester United, che non a caso ha appena investito 80 milioni per Bruno Fernandes. L’altro grande obiettivo, invece, gioca a Brescia e si chiama Sandro Tonali. Il prezzo continua a salire e Cellino, se dovesse centrare la salvezza, sparerebbe ancora più alto.

Occhio però al nome che fa impazzire la Juventus, quello del centrocampista Houssem Aouar.

Ultime Juve: tre nomi a sorpresa

Il francese durante la gara sarà un osservato speciale così come è osservato il 21enne Donyell Malen del Psv (attaccante da 17 gol stagionali) e per il 19enne Myron Boadu, che con l’Az Alkmaar è a quota 19 reti. Saltato lo scambio De Sciglio-Kurzawa, in estate Sarri ha chiesto un nome ben preciso, quello di Emerson Palmieri del Chelsea.