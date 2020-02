Calciomercato Inter: l’agente di Vertonghen apre alla Serie A

Calciomercato Inter: le parole dell’agente di Vertonghen

Calciomercato Inter – Vertonghen | E’ stato accostato più volte all’Inter negli ultimi mesi, ma anche a Juventus e Napoli. Insomma, il difensore del Tottenham, Jan Vertonghen è stato accostato alla Serie A. Il suo approdo in Italia e a parametro zero sembra essere sempre più concreto, perché il rinnovo agli Spurs tarda ad arrivare. Ha parlato ai microfoni di HLN e di alcune tematiche legate al futuro del difensore proprio il suo agente, De Mul. Ecco le sue parole in merito alla sostituzione del calciatore nella gara disputata contro il Southampton: “La sostituzione non arriva per la sua situazione con il rinnovo, semplicemente è stato sostituito e si è sentito deluso. Si è ingigantito un po’ tutto però, semplicemente era scontento della sua prestazione e di quella della squadra”.

Ultime Inter, l’agente di Vertonghen non esclude l’arrivo in Italia

“Jan ha voglia di giocare ancora ad altissimi livelli, ha molte ambizioni e l’età è ancora quella giusta. Adesso ha 32 anni, vuole continuare a giocare nei massimi campionati europei. Sul rinnovo agli Spurs? Rispettiamo molto il Tottenham, così come la società rispetta lui. Non c’è un accordo, non escludiamo nulla. Molte squadre sono interessate al mio assistito, la porta è aperta a tutte le squadre“. Il difensore belga potrebbe dunque raggiungere l’Italia, con l’Inter in pole e il Napoli che resta sempre sullo sfondo.