Calciomercato Inter, Guardiola vuole Skriniar | Il calciomercato continua ad essere il centro nevralgico del lavoro delle squadre di Serie A. Bisognerà difendersi soprattutto dagli assalti delle squadre che proveranno a prelevare i calciatori più importanti in vista della prossima estate. Tocca all’Inter chiudersi a riccio e respingere gli attacchi del Manchester City verso Milan Skriniar. Il difensore slovacco piace molto a Pep Guardiola che già sta studiando un piano per portarlo in Premier League.

Calciomercato Inter, Skriniar piace al Manchester City

La stagione del Manchester City, soprattutto in campionato, sta lasciando strasichi importanti. La squadra di Guardiola sta subendo troppi gol ed è nel reparto difensivo che si vuole migliorare la rosa nella prossima estate. Il nome in pole position per rinforzare la difesa è quello di Milan Skriniar: il difensore classe ’95 dell’Inter è molto apprezzato da Guardiola. Stando a quanto si legge su calciomercato.com l’interesse per il numero 37 nerazzzurro parte da lontano, dall’estate del 2018 e al termine della stagione potrebbe concretizzarsi in un’offensiva decisa.

Skriniar sarà ceduto? Ecco l’idea dei nerazzurri

Il forte difensore centrale non è incedibile, così come il resto dei giocatori presenti in rosa. Ma non è in offerta. I nerazzurri si siederanno ad un eventuale tavolo delle tratattive solo di fronte ad offerte schock. Il Manchester City dovrà mettere sul banco almeno 70 milioni di euro: cifra mai troppo esosa per le casse degli azzurri della Premier che, però, dovranno sempre fare i conti con il Fair Play Finanziario.