Calciomercato Inter, Lautaro blindato con clausola: lo United si defila

Calciomercato Inter: Lautaro, frenata United

Calcio Mercato Inter Lautaro | Un mercato davvero molto intenso quello appena trascorso, con un Inter letteralmente scatenata sia in entrata che in uscita. Adesso il campionato è ricominciato, e la dirigenza nerazzurra non si è mica fermata, anzi. Ausilio e Marotta stanno valutando vari profili in vista di giugno, e a loro volta dovranno guardarsi le spalle per eventuali assalti a qualche gioiello in rosa. Uno su tutti Lautaro Martinez, che resta a tutti gli effetti il più richiesto dalle big.

L’attaccante argentino sta disputando una stagione straordinaria, ed è ovvio che le sue prestazioni abbiano fatto il giro del mondo. Le pretendenti sono tante, ma intanto nella giornata di oggi è arrivata una notizia molto positiva: stando a quanto riportato dal The Sun, sembra che il Manchester United si sia defilato nella corsa a Lautaro. Il motivo? La clausola troppo alta di 111 milioni di euro.

Lautaro: futuro incerto, due big alla finestra

Lo United si è defilato nella corsa a Lautaro Martinez, ma i pericolo per l’Inter non sono per niente finiti qui. Il Barcellona continua a restare alla finestra, mentre nelle ultime ore pare si sia aggiunta un’altra big: il Chelsea. La squadra inglese ha già in mente una strategia, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.