Calciomercato Inter, Kumbulla sempre nel mirino: concorrenza Lazio

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Inter: Kumbulla, anche la Lazio ci pensa

Calcio Mercato Inter Kumbulla | Un campionato davvero molto interessante in Serie A, dove anche quest’anno c’è stata la possibilità di visionare altri talenti. L’Inter è sempre molto attenta sulla questione, e da varie settimane pare abbia messo nel mirino un ragazzo dal futuro senza dubbio brillante: Kumbulla. Il difensore centrale sta disputando un’ottima stagione, e sotto la guida di Juric è riuscito ad imporsi non solo come titolare fisso nel Verona, ma anche ad esplodere e a suscitare l’interesse da parte di diverse big.

I nerazzurri ci hanno già provato a gennaio, così come il Napoli, ma alla fine si è optato per la permanenza e a rimandare i discorsi a giugno. Intanto però nella giornata odierna è arrivata una nuova notizia sulla questione: stando a quanto riportato dal Messaggero, sembra che anche la Lazio si sia aggiunta nella corsa a Kumbulla.

Kumbulla: ora è corsa a tre

Kumbulla è certamente un ragazzo promettente, e già in questa stagione è riuscito a dimostrare una buona parte del suo talento. Giocatore bravo difensivamente, di tenere età e con una discreta velocità, il difensore del Verona adesso è seguito da tre big. Una decisione verrà presa a giugno, e ovviamente da lì in poi si aprirà un vero e proprio duello.