Calciomercato Inter, Kepa è la nuova idea per i pali: le ultime

Calciomercato Inter, idea Kepa per la prossima stagione: il portiere rappresenterebbe il futuro dei nerazzurri

Calciomercato Inter – Kepa | L’infortunio di Samir Handanovic ha messo in guardia il club nerazzurro sul futuro tra i pali. Non è di certo ‘anziano’ l’estremo difensore sloveno, ma l’età avanza e le prestazioni dello straordinario portiere dell’Inter non dureranno per sempre. E’ per questo che il club nerazzurro starebbe valutando diversi profili per il dopo Handanovic, puntando a quelli giovani e meno giovani, con le idee che portano anche ai profili dei portieri già nel giro dei top club europei, nonostante la giovane età. Oltre a Musso e al giovane Radu – di proprietà già del club e in prestito al Parma – si starebbe pensando anche a Kepa del Chelsea.

Ultime Inter, Kepa potrebbe dire addio al Chelsea: occasione di mercato per i nerazzurri

Stando a quanto rivelato dai colleghi britannici del Daily Mail, l’Inter potrebbe finire sull’estremo difensore del club londinese, Kepa Arrizabalaga. Potrebbe chiudersi dopo solo due anni l’esperienza dello spagnolo al Chelsea, con il tecnico Frank Lampard che lo ha relegato in panchina nell’ultimo appuntamento contro il Leicester. Un indizio di mercato arriverebbe proprio dal calciomercato dei ‘Blues’: la società di Abramovich potrebbe andare dritto sull’estremo difensore della nazionale del Camerun e dell’Ajax, Andre Onana.