Calciomercato Fiorentina: Tonali, pronti 70 milioni

Ultime Fiorentina, Tonali è il grande sogno, l’offerta è mostruosa. Rocco Commisso non vuole badare più a spese. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente viola avrebbe presentato un’offerta sontuosa per fare del centrocampista del Brescia la stella del nuovo corso viola.

Tuttavia questa sarebbe stata rispedita al mittente. Commisso e Barone avevano lavorato per presentare al Brescia una cifra quasi irrinunciabile per Sandro Tonali.

Il presidente delle rondinelle Massimo Cellino, tuttavia, avrebbe detto no alla proposta di 50 milioni da parte della Fiorentina per il cartellino. Il club lombardo ha deciso di non privarsi del gioiello di centrocampo.

Fiorentina, 70 milioni stanziati per Tonali

Un’operazione, tra cartellino e ingaggio, da 70 milioni, che avrebbe certificato l’impegno della nuova società anche sul mercato. Ma quel futuro non passerà per Tonali, sul quale non è mistero l’interesse della Juventus.

Il Brescia, che spera sempre di scatenare un’asta a fine campionato per il talento della nazionale, ha declinato l’offerta monstre: per Tonali servirà una cifra ancora maggiore, soprattutto se la squadra ora allenata da Diego Lopez riuscisse a centrare la salvezza in Serie A. A quel punto il club non sarebbe obbligato a cedere il calciatore ed il suo prezzo salirebbe maggiormente.