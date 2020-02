Verona-Juventus, le probabili formazioni: c’è Douglas Costa

I bianconeri e gli scaligeri si affronteranno nell’anticipo del sabato sera della 23ª giornata di Serie A: ecco le possibili scelte di Juric e Sarri.

Le probabili formazioni di fantacalcio.it

Dopo il pareggio contro la Lazio, il Verona ha una ritrovata forza: servirà tutta quella a disposizione dei gialloblu per uscire indenni dalla sfida con la Juventus, dal canto suo reduce dal discusso successo contro la Fiorentina. Secono fantacalcio.it, il ballottaggio in difesa è tra Dawidowicz e Gunter, con quest’ultimo avvantaggiato sul primo. Torna a centrocampo Amrabat dopo la squalifica, mentre in avanti ci sono Borini e Pessina che provano ad insidiare Zaccagni e Verre.

Mister Sarri può contare sul recupero di Cuadrado, mentre in avanti, viste le precarie condizioni di Dybala, è Douglas Costa il più accreditato per comporre il trio d’attacco assieme a Ronaldo e Higuain. Buone notizie anche da Chiellini, tornato a svolgere parte dell’allenamento con il gruppo: si fa verso il ruo rientro anche tra i convocati in tempi molto brevi. Chi invece potrebbe uscirne per questa settimana è Federico Bernardeschi, fermato da un affaticamento muscolare al polpaccio.

Le line up di Verona-Juve

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.