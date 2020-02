Ultime Juve, 35 anni per Cristiano Ronaldo: il regalo è da sogno

Cristiano Ronaldo ha compiuto oggi 35 anni: per questo Georgina e gli amici lo hanno festeggiato questa sera, con una sopresa sul finale.

Il regalo di compleanno per Cristiano Ronaldo

“Per altri 1000 anni al tuo fianco. Ti amiamo“, il messaggio su Instagram di Georgina Rodriguez al suo CR7, da oggi 35enne. Il lusitano ha intanto ammirato un mazzo di rose, consegnatogli dalla compagna al ritorno dall’allenamento. Poi è cominciato il party in un ristorante in centro a Torino, lungo Po, con tanto di sorpresa finale: vista la sua passione, non poteva che arrivare una nuova automobile per abbellire il già pieno garage, mentre parenti e amici, nascosti in un angolo della strada e poi usciti allo scoperto, intonavano il classico “tanti auguri a te“. Dopo una giornata di lavoro sul campo della Continassa, il campione si è concesso una serata di relax per celebrare la ricorrenza.

Buone notizie per CR7

Compleanno di lavoro e poi un po’ di svago, con un altro gioiello da aggiungere alla già corposa collezione di vetture del campione. Ma non è il solo regalo che ha ricevuto il campione quest’oggi: sono rimbalzate infatti delle voci dagli USA secondo le quali la situazione legata alla sua vicenda processuale contro Kathrin Mayorga, che lo aveva accusato di violenza sessuale, si è completamente capovolta.