Ultime Brescia, Balotelli torna a parlare

Lo scorso Brescia-Cagliari, l’espulsione ingenua dell’appena entrato Mario Balotelli. Un rosso che gli è costato due giornate: quella da ex con il Milan e quella contro il Bologna, finita 2-1 e costata la panchina (di nuovo) a Eugenio Corini. Ora arriva Diego Lopez e il calciatore tornerà a disposizione contro l’Udinese allo stadio Rigamonti. Il talento italiano di 29 anni torna a parlare dell’espulsione ricevuta e non solo. Il Corriere dello Sport intervista il calciatore, ecco quanto riportato dalla nostra redazione di Calciomercato24.com.

Ultime Brescia, le parole di Mario Balotelli al Corriere dello Sport

“E’ stato un rosso del cazzo. Mi è scappato un vaffanculo. L’arbitro ha deciso di cacciarmi, ma se fossero puniti tutti i vaffa che si sentono nei campi le partite finirebbero con due calciatori per squadra. Da quando sono tornato in Italia non ho rotto le scatole a nessuno, sono tranquillo, mi alleno seriamente, mi adatto alle esigenze dell’allenatore e dei compagni, anche se a volte in partita sembra di fare il centrocampista.

Con il Brescia ho firmato per tre, ma è giusto confrontarsi al termine della stagione. Il presidente è unico, l’avevo conosciuto in Inghilterra quando era presidente del Leeds, a cena anche insieme una volta. Lui sa come convincerti. Si era interessato anche il Verona e Setti chiamò Cellino per sapere se mi avrebbe preso, il presidente disse che non mi voleva e poi dopo tre giorni ho firmato per lui. Ad ogni modo non sarei potuto andare a Verona perché sono bresciano.

Il calcio è la mia vita. In Serie A mi piace Lukaku, ma Lautaro mi ha impressionato. Un altro fortissimo è Higuain, però se devo fare un nome dico Dybala, sono un suo fan, è un giocatore pazzesco”.