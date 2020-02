Serie A, designazioni arbitrali: Pasqua sospeso dopo i fatti di Juventus-Fiorentina

Serie A, designazioni arbitrali Pasqua Juventus Fiorentina | Settimana complicata per il signor arbitro Fabrizio Pasqua e gli arbitri della Serie A. Dopo i fatti gravi accaduti in Juventus-Fiorentina, con le polemiche post partita tra Commisso, Nedved e gli altri dirigenti viola, arriva la decisione dell’AIA. Il presidnte Nicchi ha sospeso per questo turno il signor Pasqua dopo l’arbitraggio di Juventus-Fiorentina. Non sono arrivate comunicazioni di sanzioni o blocchi nei confronti dell’arbitro, ma l’esclusione fa pensare ad una bocciatura riguardo quanto accaduto la scorsa settimana all’Allianz Stadium.

Serie A, le designazioni arbitrali: Pasqua assente

Dal sito dell’AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 23^ giornata di Serie A: