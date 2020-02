Sassuolo-Roma, retroscena Petrachi-Fonseca: il tecnico ha fatto uscire il ds dagli spogliatoi

Sassuolo-Roma: Fonseca avrebbe fatto uscire Petrachi dagli spogliatoi all’intervallo

Sassuolo-Roma, aneddoto Petrachi-Fonseca | Un brutto momento quello vissuto dalla Roma a Reggio Emilia, dove è uscita sconfitta e frastornata dalla pessima prestazione del Mapei Stadium. Contro il Sassuolo è venuta fuori forse la partita più complessa da quando Fonseca si è accomodato sulla panchina dei giallorossi. Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha raccontato un retroscena, molto significativo, sull’intervallo del match. Ci sarebbero stati, secondo la rosea, dei momenti di tensione tra il direttore sportivo Gianluca Petrachi e il tecnico Paulo Fonseca.

Ultime Roma, momenti di tensione all’intervallo con il Sassuolo tra Fonseca e Petrachi: i fatti

A Reggio Emilia si è riunita la Roma negli spogliatoi al momento dell’intervallo, per radunare forze ed idee, e si è vissuto un momento caotico negli spogliatoi. Sì, perché il quotidiano racconta di un aneddoto che ha visto protagonista il ds Petrachi, che avrebbe raggiunto gli spogliatoi per strigliare i suoi dopo il brutto primo tempo contro il Sassuolo. L’atteggiamento non sembra essere stato apprezzato né dai giocatori, né dal tecnico, Fonseca. Quest’ultimo, infatti, lo avrebbe invitato ad uscire per confrontarsi lui in prima persona con i suoi ragazzi. Il tecnico si sarebbe schierato con i giocatori, chiudendosi ‘a riccio’ in un momento molto difficile della partita. Non a caso, il giorno dopo sarebbe arrivato anche un confronto del direttore sportivo con il nuovo capitano, Edin Dzeko, al Centro Tecnico di Trigoria.