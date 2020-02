Notizie Parma, problemi per Kulusevski: le condizioni

Il Parma prepara la gara contro la Lazio, in programma domenica nell’anticipo delle 18:00: l’infermeria però al momento ha le porte troppo girevoli e mister D’Aversa potrebbe dover far a meno di alcune pedine importanti.

Ultime Parma, stop and go per Kulusevski

Oltre ai lungodegenti Inglese e Sepe, i crociati devono fare i conti anche coi problemini del jolly in prestito dalla Juventus, alle prese con un fastidio di ordine muscolare che non gli sta dando pace nelle ultime 2 settimane. Come spiegato dal club nel report dell’allenamento, ha svolto assieme a Matteo Scozzarella un programma di lavoro differenziato e terapie. Finora ha saltato solo l’ultima gara, ma non è detto che, anche per motivi precauzionali, non salti la complicata sfida contro i biancocelesti. Sarebbe una brutta assenza per i gialloblu, fino a questo momento letteralmente trascinati dai 5 gol e 7 assist dello svedese in Serie A.

