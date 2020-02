Notizie Juventus, Bonucci: “Alla Juve si scende in campo solo per vincere”

Ultime Juventus | Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport commentando l’imminente impegno della Juventus negli ottavi di Champions League contro il Lione:

“​Per l’Atletico Madrid la gara contro di noi era particolare visto il precedente negativo. Dopo lo scorso anno sono tornati dentro al nostro stadio. Da subito abbiamo approcciato al match in maniera tosta, sapendo che quando scendi in campo con questa maglia non ti puoi accontentare di un pareggio”.

Ultime Juve, Bonucci sull’Atletico ed il gol di Dybala

La Juventus quest’anno ha un chiaro obiettivo, vincere la Champions League con Maurizio Sarri in panchina: