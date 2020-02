Notizie Inter, l’agente di Satriano: “Ha preferito i nerazzurri all’Arsenal”

Ultime Inter | Nick Maytum, agente del nuovo calciatore dell’Inter Martin Satriano, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al tabloid Sunracconta.

Il procuratore ha spiegato così la scelta del suo assistito di sposare il progetto dell’Inter che ha deciso di chiudere il colpo dal Nacional per una cifra vicina al milione e mezzo di euro:

“L’Arsenal lo seguiva, c’era tanto interesse da parte di molti club, ma l’Inter è la squadra perfetta per il mio assistito. Questo di sicuro è stato un buon passo per lui. Ha scelto di andare in Italia per proseguire la sua carriera. La Premier arriverà in seguito, il Liverpool è la sua squadra del cuore. Lo adora, soprattutto il modo in cui sta giocando in questo momento”.

Notizie Inter, parla l’agente

Maytum, infine, ha risposto anche a chi critica e vede con diffidenza il ruolo del procuratore: