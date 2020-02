Notizie Fiorentina, Boateng punge la viola

Ultime Fiorentina | Kevin-Prince Boateng comincia la sua avventura in Turchia. L’attaccante ha salutato a gennaio la Fiorentina. La sua avventura a Firenze è durata appena 6 mesi. Dopo l’approdo dal Sassuolo in estate, il ghanese a gennaio è stato ceduto in prestito al Besiktas. Il calciatore ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club di Istanbul. Boateng ha fatto chiarezza circa lo scarso impiego in maglia viola.

“Sto bene, mi sento in forma e pronto a giocare. Non ho giocato le ultime due partite con la Fiorentina ma non perchè non sto bene, c’erano altri motivi…”.

Notizie Fiorentina: Boateng vuole fare bene

Boateng, insomma, vuole rilanciarsi e smentire chi lo dava ‘incerottato’. L’attaccante vuole far bene anche in Turchia e guadagnarsi il riscatto sul campo dopo l’esperienza in Italia a Firenze che ha fatto seguito a quella in Liga con la maglia del Barcellona dove ha giocato per sei mesi lo scorso campionato.