Notizie Atalanta, Gomez: “Shakhtar? Ho giocato con le punture”

Ultime Atalanta | Alejandro Gomez, attaccante della Dea, ha parlato della gara giocato in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport. La punta è stata protagonista di un vero e proprio calvario prima della gara dell’Atalanta che è valsa alla Dea una storica qualificazione agli ottavi di Champions grazie al successo in Ucraina. Il ‘Papu’ ha ripercosso quanto vissuto nella trasferta in terra ucraina, dove è stato decisivo nonostante le sue condizioni fisiche.

“Quella partita pensavo di non riuscire a giocarla, invece no, perché stavo messo malissimo con la gamba. Parlavo con il dottore e dicevo che non avrei potuto scendere in campo. Non riuscivo a muovermi, non riuscivo a correre, ho incominciato a lavorare con i fisioterapisti”.

Ultime Atalanta, la ricostruzione del Papu

L’attaccante ha parlato della sofferenza prima della sua grande gioia europea. L’attaccante è stato protagonista di una prestazione superba nella quale ha fornito un assist ed ha propiziato la vittoria con diverse giocate decisive:

“Con una puntura sono riuscito a giocare, per fortuna è andata bene: ho fatto assist, mi sono gestito nella miglior maniera, il destino voleva che passassimo il turno e alla fine è successo”.