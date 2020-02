Tweet on Twitter

Notizie Juventus: Dybala “falso nueve”, la nuova idea di Sarri

Ultime Juventus, Sarri studia una nuova idea per l’attacco. Dopo il tris alla Fiorentina la Juventus dovrà affrontare l’impegnativa trasferta sul campo di un Verona.

Il club allenato da Ivan Jurci è stato capace di fermare Milan e Lazio in pochi giorni. Per l’occasione Maurizio Sarri sta valutando la possibilità di scendere in campo con un nuovo modulo.

L’idea è quella di una nuova disposizione tattica in attacco con un ruolo tutto nuovo per Paulo Dybala.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’allenatore toscano starebbe pensando di utilizzare Joya nel ruolo di ‘falso nueve’ al centro di un tridente completato da Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. I due in questo modo partirebbero sempre larghi per tagliare poi verso il centro.

Ultime Juventus: Dybala alla “Mertens”, Sarri studia la nuova posizione in campo

Dopo aver giocato da esterno e da trequartista puro, Dybala potrebbe sperimentare una nuova posizione in campo. Un ruolo alla Mertens: Sarri potrebbe disegnare sul talento bianconero i movimenti che il belga faceva nel suo Napoli, andando a completare un trio di altissima qualità e, non solo a concludere l’azione, ma anche ad innescarla grazie alle sue doti di passaggio.