Inter-Milan, Zlatan Ibrahimovic ci sarà

Ultime notizie Milan – Una forte influenza rimediata la scorsa settimana, ha tenuto Zlatan Ibrahimovic fuori dai convocati con la gara con l’Hellas Verona (terminata 0-0) allo stadio San Siro. Domenica sera si tornerà a giocare a Milano, nel derby con l’Inter. Ibra vuole esserci a tutti i costi e ci sarà. Lo svedese ha smaltito in questi giorni l’influenza che lo ha tenuto fermo ai box tra lo scorso fine settimana e l’inizio di questa. Superato anche il leggerissimo affaticamento al polpaccio, nulla di preoccupante. Il grande ex di Milano sarà in campo con la maglia rossonera. Può tirare un sospiro di sollievo mister Pioli, che nei giorni scorsi aveva detto: “Mi auguro che possa fare una settimana completa con noi e lavorare a pieno ritmo per essere in campo nel derby. E’ un giocatore molto importante”.

Ultime Milan, la promessa agli amici di Ibra nel derby con l’Inter

Tutto risolto, Ibrahimovic sarà presente sia nel derby contro l’Inter che per la semifinale d’andata della Coppa Italia contro la Juventus della prossima settimana. Ad annunciarlo nelle ultime ore è stato il dirigente rossonero Boban: “Ibra è un fuoriclasse puro. Lui aveva spinto per esserci anche domenica con il Verona, ma domenica contro il derby dovrà essere in campo”.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ibra è caricihissimo, tanto da aver anche fatto una promessa ai propri amici, dicendo che sarà in campo e che vuole segnare, per poi esultare emulando Dio sotto la Curva.