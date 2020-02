Tweet on Twitter

Share on Facebook

UFFICIALE – Calciomercato Sampdoria: colpo Damsgaard, arriva a giugno

Calcio mercato Sampdoria Damsgaard | Colpo ufficiale dal club blucerchiato, arriva il giovane talento Damsgaard. L’esterno d’attacco classe 2000 arriva dall’FC Nordsjaelland a titolo definitivo. A comunicarlo è stato lo stesso club con un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale. Questo quanto scritto:

“Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Nordsjælland i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mikkel Krogh Damsgaard (nato a Jyllinge, Danimarca, il 3 luglio 2000). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico con decorrenza dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2024”.

Mercato Sampdoria: Damsgaard, chi è il nuovo acquisto?

La Sampdoria ha concluso il colpo Mikkel Damsgaard, centrocampista offensivo classe 2000 di proprietà del Nordsjaelland. Il calciatore arriverà soltanto la prossima estate, un colpo di prospettiva da parte del club di Ferrero. Operazione conclusa da direttore sportivo Carlo Osti. Ma chi è Mikkel Damsgaard? Si tratta di uno dei calciatori emergenti più importanti in Europa. All’età di 19 anni, il giovane calciatore si è già conquistato la maglia da titolare con il suo attuale club. In questa stagione, nel campionato danese, ha messo a segno 6 gol in 19 presenze. Bravo da esterno di corsia sinistra, è abile anche a svolgere il lavoro di punta o seconda punta. Il classe 2000 compirà 20 anni a luglio. Il suo primo gol da professionista è arrivato a marzo del 2018. E’ già entrato nel giro dell’Under 21 danese.