Calciomercato Roma: Smalling va riscattato, ma serve la Champions

Calciomercato Roma: Smalling, si insiste per il riscatto

Calcio Mercato Roma Smalling | La Roma si concentra sul mercato, e lo fa soprattutto in vista di giugno. I giallorossi dovranno gestire la situazione per quanto riguarda i prestiti, ed in particolare i riscatti, anzi il riscatto, quello più importante: Chris Smalling. Il difensore centrale sta disputando un’ottima stagione, e il suo repentino ambientamento in Serie A è stato di fondamentale importanza per Fonseca. Il giocatore inglese è tornato ad alti livelli nel club capitolino, ed ora si starebbe insistendo sul rinnovo di contratto.

Nonostante i buoni rapporti con lo United, la Roma sta avendo diverse difficoltà a trovare un accordo: i Red Devils chiedono non meno di 20 milioni di euro, una cifra piuttosto alta per un 31enne. Inoltre il club inglese, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, starebbe addirittura sperando in un’asta, sfruttando l’interesse di altre squadre sul giocatore. Prezzo che in quel caso salirebbe a dismisura, costringendo i giallorossi ad una sola strategia: centrare la Champions League.

Roma-Smalling: di mezzo tre big

Il riscatto di Smalling è una priorità per la Roma, che in questi giorni cercherà di insistere per convincere il Manchester United a trattare per una cifra più bassa. Intanto sul centrale inglese si muovono tre big di Serie, ecco quanto riportato dalla nostra redazione qualche giorno fa.