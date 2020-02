Calciomercato Roma, Mertens è sempre nel mirino: piace a Fonseca

Calciomercato Roma: Mertens resta nel mirino di Fonseca

Calciomercato Roma – Mertens | Non è un mistero che l’avventura di Dries Mertens potrebbe chiudersi a fine stagione. Il rinnovo tarda ad arrivare, nonostante i contatti e gli avvicinamenti tra il Napoli e il suo entourage. Il Corriere dello Sport quest’oggi ha analizzato la situazione, svelando dei particolari retroscena di calciomercato. Era stato accostato all’Inter e poi al Chelsea, poi è arrivato il ‘no’ definitivo nei giorni che hanno anticipato il gong finale di fine gennaio. Dries Mertens resta a Napoli, ma solo per il momento. A fine stagione potrebbe essere addio e resta in guardia la Roma: il calciatore piace a Paulo Fonseca, i giallorossi potrebbero andarlo a prelevare a parametro zero per la prossima stagione.

Ultime Roma, rinnovo col Napoli o contatto con i giallorossi? La rivelazione del CdS

Stando a quanto rivelato dai colleghi della carta stampata, sarebbe stato avvisato a Roma e lo scorso martedì, il calciatore del Napoli, Dries Mertens. Il talento belga era lì, non accompagnato dalla tua partner e dunque l’ipotesi è che quello in Capitale non sia stato solo un viaggio ‘da turista’. Non si esclude ovviamente anche di un’ipotetico contatto per il rinnovo proprio nella sede della FilmAuro con Aurelio De Laurentiis. La certezza è che la Roma è interessata, c’è da capire come e quando il club capitolino tenterà l’assalto.