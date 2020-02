Calciomercato Napoli, Mertens verso il rinnovo: ultimo nodo da scogliere

Calciomercato Napoli: rinnovo Mertens, l’ostacolo

Calcio Mercato Napoli Mertens | Il mercato di Serie A ha avuto una fine piuttosto positiva per il Napoli, che in questa sessione di gennaio è riuscita a portare a termine diversi colpi, sia per il presente che in vista di giugno. Adesso gli azzurri dovranno riprendersi in campionato, dove hanno faticato, e dove hanno sofferto delle assenze piuttosto pesanti, vedi ad esempio l’infortunio di Mertens.

E’ proprio il belga il giocatore più discusso del momento: tornato in campo ed in gol contro la Sampdoria, ora per l’ex PSV si sta parlando parecchio di rinnovo del contratto. Un argomento prioritario per gli azzurri, ma parecchio ostico. L’accordo non è stato ancora trovato, il motivo? L’ultimo nodo da scogliere: Mertens sarebbe anche disposto ad accettare l’offerta, ma vorrebbe garanzie anche per il futuro. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

News Napoli: Mertens, si chiude a breve per il rinnovo

Nonostante la trattativa per il rinnovo di Mertens abbia spesso subito delle brusche frenate, nell’aria filtra un discreto ottimismo per quanto riguarda l’affare. Il Napoli conta di chiudere il tutto il prima possibile, magari da qui ad un paio di settimane massimo. Il belga serve a Gattuso, e nello spezzone al Marassi lo ha dimostrato ancora una volta.