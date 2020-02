Tweet on Twitter

Calciomercato Lazio: Nacho nel mirino

Ultime Lazio: Nacho è il nuovo obiettivo. Come riportato da cm.com, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino il centrale dei Blancos Nacho Fernandez.

Il difensore spagnolo andrà in scadenza a giugno, ed il suo futuro sembra ormai lonano da Madrid.

Il calciatore, infatti, sembra fuori dai piani degli spagnoli per il futuro. Per questa ragione il ds Tare vorrebbe piazzare il colpo a parametro 0. Ma su Nacho la concorrenza italiana è è foltissima.

Su Nacho ci sono anche altre due big. La prima è la Roma. Anche i giallorossi pensano a lui al posto del centrale Smalling. Il ds Petrachi è sempre molto attento al mercato degli svincolati e si starebbe già muovendo con gli agenti.

Occhio anche al Napoli che con Cristiano Giuntoli avrebbe puntato Nacho, per rinforzare la difesa.

Ultime Lazio: bagarre per il centrale

I capitolini in estate dovranno ringiovanire la difesa e stanno setacciando il mercato internazionale a caccia di un nuovo innesto. Con Radu, ormai riciclato nel ruolo di centrale di sinistra della difesa a tre impostata da Simone Inzaghi, la squadra ha bisogno in giovane calciatore di spessore per permettere al rumeno di tirare il fiato. Soprattutto se fosse centrato l’obiettivo Champions League, le possibilità di arrivare al madrileno aumenterebbero.