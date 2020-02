Calciomercato Juventus, Pogba colpo fattibile: si abbassa il prezzo, i dettagli

Calciomercato Juventus: Pogba, ecco quanto costa adesso

Calcio Mercato Juventus Pogba | Un mercato infuocato quello appena trascorso per la maggior parte delle squadre di Serie A, ed in particolare per la Juventus, che ha portato a termine sia operazioni in entrata che in uscita. Ora invece la dirigenza bianconera vorrebbe concentrarsi su qualche obiettivo in vista dell’estate, magari puntano su qualche nome già caldo dalle parti di Torino. Il primo della lista è chiaramente Paul Pogba, francese ex bianconero e sogno di mercato da un bel po di tempo. Nella giornata di ieri sono arrivate delle ottime notizie dall’Inghilterra, in cui si parlava di uno United rassegnato a perdere il proprio centrocampista, con quest’ultimo intenzionato a lasciare la Premier League.

La Juventus ovviamente ha subito drizzato le orecchie, e pensa all’effettivo costo dell’operazione. Anche qui una buona, anzi ottima notizia: mentre prima il costo complessivo poteva aggirarsi intorno ai 130-140 milioni di euro, adesso potrebbero bastare anche 90-100, così come riportato da cm.it.

Juventus-Pogba: di nuovo insieme?

Pogba è l’obiettivo principale per la Juventus, che adesso dopo un bel po di tempo, torna a fiutare parecchio l’affare. Ora la trattativa è più semplice, e intanto Paratici prepara già la strategia da adottare a fine stagione. Ci sarà la riconciliazione? O saranno ancora soltanto indiscrezioni? Il Real Madrid resta in agguato, i bianconeri dovranno accelerare.