Calciomercato Juventus, Pogba: “A fine anno lascio il Manchester United”

Paul Pogba ha confidato ai proprio compagni di squadra al Manchester United di voler lasciare il club entro la fine della stagione: freme il mercato, la Juventus è in agguato.

Calcio mercato Juve, Pogba vuole lasciare la Premier

A nulla valgono i continui attestati di stima da parte degli altri giocatori nello spogliatoio, le parole di Solskjaer o quelle della dirigenza: in questo momento il centrocampista considera finita la sua esperienza inglese. D’altronde se un agente come Mino Raiola si sbilancia con delle dichiarazioni così forti contro il club, una base fondata c’è di sicuro. Chiarita quindi la situazione, serve capire dove giocherà il francese l’anno prossimo.

Lotta tra Juve e Real per Pogba

In questo momento è infortunato, non disputa una partita ufficiale dallo scorso 26 dicembre, i numeri della sua stagione non sono sicuramente esaltanti (0 gol e 2 assist in 7 partite disputate), eppure la dirigenza inglese lo considera fondamentale ai fini del rilancio del progetto United. In questo momento però, come riferiscono i tabloid, la lotta è a due, tra Juventus e Real: e se la Vecchia Signora nega spesso questa possibilità, c’è un Zidane che parla apertamente di un obiettivo Pogba. Il suo prezzo, in questo momento, si aggira intorno ai 160 milioni di euro, mentre per quanto riguarda il suo ricco stipendio, i bianconeri possono contare sull’aiuto dell’ormai famoso Decreto Crescita: l’asta è aperta.