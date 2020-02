Calciomercato Juventus: Szczesny rinnova, ma Donnarumma è l’obiettivo

Calciomercato Juventus Szczesny | Dettagli completati per il rinnovo di contratto di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco prolungherà fino al 30 giugno 2024, ma Donnarumma resta sempre il primo obiettivo. Ingaggio importante per il portiere, che andrà a guadagnare circa 7 milioni di euro netti a stagione. Il maxi rinnovo, però, non toglie Szczesny dal mercato, anzi. Il numero uno bianconero potrebbe partire anche già la prossima estate per un’offerta importante. Da capire quale sarà il futuro di Gigi Buffon che potrebbe proseguire per ancora un altro anno. Per Szczesny manca solo l’annuncio, ma il sogno e l’obiettivo bianconero per affidar i pali della porta della Juve per il futuro è Gianluigi Donnarumma.

Mercato Juve – Lotta con il Real per Donnarumma

Su Donnarumma non c’è però soltanto la Juventus. Il giovane portiere del Milan è corteggiato dai migliori club di tutto il mondo. Su di lui è forte anche l’interesse del Real Madrid. Il prezzo per acquistare il classe 1999 è di circa 50 milioni di euro. Il portiere del Milan ha un contratto in scadenza nel 2021 e questo potrebbe facilitare la trattativa. L’altra garanzia in più potrebbe essere quella del suo agente Mino Raiola, in ottimi rapporti con la Juventus negli ultimi anni. Infine Buffon, che vorrebbe accompagnare nel mondo bianconero il giovane calciatore per poi dire addio al mondo del calcio giocato.