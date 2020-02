Calciomercato Inter, Messi la clamorosa suggestione: ecco il prezzo

Calciomercato Inter: Messi può lasciare il Barcellona, anche i nerazzurri alla finestra

Calcio Mercato Inter Messi | Il mercato di gennaio si è da poco concluso, e le principali squadre europee hanno portato avanti diverse operazioni importanti, soprattutto in entrata. L’Inter soprattutto si è mossa in maniera quasi frenetica in questa sessione invernale, e Ausilio e Marotta non sembrano volersi fermare qui. Tanti sono i profili visionati, e tanti altri nomi che ad oggi non ci è dato sapere. Intanto nella giornata di ieri è arrivata una notizia piuttosto clamorosa dalla Spagna: Messi può lasciare il Barcellona, e può farlo a fine stagione.

Un’indiscrezione che ha dell’incredibile, e che non può che suscitare il clamore dell’intero panorama calcistico. Il campione argentino ha avuto dei recenti disguidi con il club, ed è per questo che la sua permanenza è stata messa in forte dubbio. Stando inoltre a quanto riportato dalla Gazzetta, sembra che tra i tanti club interessati ci sia anche l’Inter, che resta attenta sulla questione.

Quanto costa Messi?

Messi è la nuova incredibile suggestione di mercato per l’Inter, che non solo resta alla finestra, ma fiuta anche il prezzo per il fenomeno argentino. Mentre Ronaldo costò alla Juventus circa 160 milioni di euro, la Pulce potrebbe arrivare per una cifra intorno ai 75 milioni, anche e soprattutto grazie al Decreto Crescita. Intanto l’asse Milano-Barcellona è già caldissimo, ecco il motivo.