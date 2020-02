Calciomercato Inter, Lautaro corteggiato dal Barcellona: urge il rinnovo

Calciomercato Inter: Lautaro-Barcellona, la strategia nerazzurra

Calcio Mercato Inter Lautaro | L’Inter sta decisamente portando avanti una stagione molto positiva, soprattutto in quanto a squadra, ben amalgamata ed efficiente dopo l’arrivo di Antonio Conte in estate. Il tecnico è riuscito a dare un’impronta vera e propria al sistema di gioco, ed è riuscito soprattutto a plasmare a sua immagine e somiglianza più di qualche singolo. Tra questi sicuramente anche Lautaro Martinez, probabilmente il più in forma ed il più performante in questa prima parte di stagione.

L’attaccante argentino ha avuto una crescita esponenziale, e non è affatto un caso che il Barcellona lo tenga ancora d’occhio dopo i sondaggi estivi. Il rinnovo attualmente è la priorità numero uno per la dirigenza meneghina, soprattutto visto il basso stipendio che percepisce attualmente il ragazzo: soltanto 1,5 milioni di euro annuali, pochissimo se si pensa ad un eventuale assalto di una big. Il rinnovo è fondamentale, e l’accordo va trovato subito, magari ritoccando anche la clausola.

News Inter: rinnovo Lautaro, incontro a breve

Lautaro è nel mirino del Barcellona, e la sensazione è che le avance andranno avanti per parecchio tempo, almeno fino all’estate prossima. L’Inter vuole blindare il suo gioiello, e per farlo dovrà ridiscutere il suo contratto il più in fretta possibile, così come riportato da La Gazzetta. Possibile un incontro da qui a breve?