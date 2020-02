Calciomercato Inter, su Lautaro non c’è solo il Barcellona: idea Chelsea

Calciomercato Inter, interesse vivo non solo del Barcellona per Lautaro: c’è anche il Chelsea

Calciomercato Inter – Lautaro | E’ l’oggetto del desiderio, il ‘toro’, Lautaro Martinez. Il centravanti dei nerazzurri ha inciso molto nella prima frazione di stagione affrontata dal club di Antonio Conte e ha acceso su di lui ogni riflettore legato al calciomercato. Sì, perché quest’ultimo non si arresta neanche dopo la chiusura di una settimana fa. Il Barcellona è in forte pressing su di lui e non ha mai smentito l’interesse per il talento argentino dell’Inter. L’idea sarebbe quella di creare un connubio tutto argentino con Lionel Messi per la prossima stagione, perché Suarez non è più giovanissimo e potrebbe dire addio a fine stagione. I riflettori però, lo mettono in luce anche per l’Inghilterra: dalla Premier League è vivo l’interesse del Chelsea.

Ultime Inter, ‘spauracchio’ Chelsea: potrebbe far partire l’assalto per Lautaro Martinez

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.it, non ci sarebbe solo il Barcellona in prima fila per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter ha una clausola prevista di 111 milioni di euro, su cui si starebbe addirittura riflettendo per il ritocco. I nerazzurri non vogliono rischiare di perderlo, nonostante le cifre importanti. A preoccupare, non è solo l’interesse concreto del club blaugrana, ma anche quello della Premier League. Su di lui ci sarebbe finito il Chelsea, pronto a far follie dopo un mercato poco importante nella scorsa estate. Roman Abramovich è pronto a piazzare un colpo importantissimo, dopo la cessione importantissima di Eden Hazard al margine della scorsa stagione. Sul tavolo potrebbe esserci uno tra Emerson e Alonso, cercatissimi dalla dirigenza nerazzurra.