Calciomercato Inter: tre ‘no’ per Espositio, accordo raggiunto per il rinnovo

Calciomercato Inter: tre ‘no’ per Espositio a gennaio

Calcio mercato Inter – Esposito | Con l’Udinese una maglia da titolare al fianco di Romelu Lukaku. Fiducia piena in Sebastiano Esposito da tutto l’ambiente nerazzurro, soprattutto da parte di mister Antonio Conte. Con l’assenza di Lautaro Martinez (squalificato per due giornate), l’allenatore si affida al giovane attaccante e non a Sanchez. L’Inter crede molto nel calciatore ed è per questo che alla fine non è arrivato Giroud e nessun altro attaccante. Nella sessione di mercato di gennaio appena conclusa, sono arrivati tre ‘no’ da parte dell’Inter per i club interessati al calciatore. Rifiutate le richieste di Parma e Spal in Italia, che volevano provare anche a prendere il calciatore in prestito. Stesso discorso per un club inglese. Marotta e Ausilio ringraziano e rifiutano tutto sotto richiesta del proprio allenatore. Pronto il rinnovo in estate quando compirà i 18 anni, contratto da professionista solo da firmare.

Mercato Inter: accordo raggiunto per il rinnovo di Esposito

In questa stagione il classe 2002 ha prima fatto il suo esordio in Serie A e poi messo a segno anche il suo primo gol con la prima squadra nerazzurra. Qualche mese e ci sarà la firma del rinnovo. Accordo totale con lui e il suo agente, per un contratto da professionista che aspetta solo i 18 anni (il 2 luglio) per essere firmato. 5 anni di contratto a cifre molto importanti rispetto le attuali.