Ultime Napoli, infortunio grave per Dembele: salterà il Napoli

Ultime Napoli – Infortunio Dembele | Tegola in casa Barcellona, dopo il caos interno tra Lionel Messi e il direttore sportivo Eric Abidal, non smette di piovere sul bagnato. Dopo l’infortunio di Luis Suarez, arriva anche quello di Ousmane Dembele. Questa volta si tratta di un problema che lo terrà lontano dal terreno di gioco per mesi e mesi. La certezza è che salterà il Napoli, con il tecnico Setien costretto a rinunciare sia a lui che all’attaccante uruguaiano. Un infortunio che costringerà il francese a fermarsi con molta probabilità fino alla prossima stagione.

Notizie Napoli, Dembele salta la doppia sfida di Champions: stagione finita per lui, c’è il comunicato

Altro nuovo infortunio, questa volta più serio del previsto. Potrebbe essere finita la stagione di Ousmane Dembele, perché il Barcellona ha annunciato la sua situazione attraverso un comunicato ufficiale: “Per il calciatore francese c’è la rottura completa del tendine del muscolo destro del bicipite femorale” è ciò che si legge sul sito ufficiale del club blaugrana. Non aveva trovato molto spazio fino ad ora, trovando solo nove partite in tutto l’arco della stagione. L’ex fantasista del Rennes si trova costretto a fermarsi per lo stesso infortunio subito quando vestiva ancora la maglia dei francesi, nel 2017. In quel caso, restò fermo dalle attività sportive per ben quattro mesi.