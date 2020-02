Ultime Juventus, affaticamento per Dybala: si è allenato a parte

Paulo Dybala prova ad esserci per la gara contro il Verona: l’argentino ha svolto allenamento personalizzato, con l’obiettivo di non abbandonare i compagni.

Notizie Juventus, Dybala a mezzo servizio

La Joya è preziosa ed in quanto tale va preservata. Il suo talento può tornare utile nella gara di sabato sera, molto dura, molto fisica, contro gli scaligeri. Così, per smaltire anche qualche affanno dovuto alla stanchezza, oggi la Juve ha comunicato che non ha potuto sostenere la sessione di allenamento completa assieme al resto della squadra. Per lui seduta personalizzata, tra campo e palestra, con l’obiettivo di farcela per la sfida in programma sabato sera all’Allianz Stadium. In 20 gare di Serie A, quest’anno ha messo a segno 5 gol e 8 assist: un bottino importantissimo, che se unito alle 3 reti ed i 2 assist serviti in Champions, danno la dimensione di come Sarri conti, e soprattutto abbia recuperato, un campione come Paulo Dybala.

Juve, le ultime dalla Continassa: fisioterapie per Berna

In mattinata la squadra è scesa in campo agli ordini di Mister Sarri e ha svolto un allenamento che, dopo la fase di attivazione fisica, ha visto nel menu una lunga sessione di esercizi atletici e a seguire partitella. Bernardeschi, colpito da un infortunio, ha svolto invece soltanto fisioterapie. Si è rivisto, come ieri anche Giorgio Chiellini, ormai avviato verso il rientro in campo. Si torna domani in campo per la seduta mattutina.