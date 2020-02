Ultime Inter – Eriksen vuole subito vincere

Ultime notizie Inter – Eriksen è stato annunciato negli ultimi giorni di mercato dall’Inter. Dopo l’esordio arrivato in maglia nerazzurra a San Siro nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina, il calciatore danese ha giocato dal primo minuto in Serie A con l’Udinese. Il calciatore ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport dove spiega i motivi della sua decisione di approdare in Serie A e scegliere l’Inter di Conte. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione di Calciomercato24.com.

Internews – le parole di Eriksen

“Vincere è uno dei motivi per cui sono qua. Rispetto a dove ero prima, qui ci sono maggiori possibilità di vincere. Perdere la finale di Champions League lo scorso anno è stata una grande delusione. Uno di quei momenti che vorresti dimenticare il prima possibile. Sono qui all’Inter per vincere e cominciare qualcosa di nuovo. L’ultima volta che ho vinto ero all’Ajax, tanti anni fa. Speriamo di ricominciare a vincere qui. Spero sia possibile vincere il titolo di Serie A e credo ci sia la possibilità. Non vorrei dire che è nelle nostre mani, noi dobbiamo pensare partita dopo partita. La Juventus ha vinto per molti anni e dunque sa quello che fa. Dobbiamo avere continuità, non perdere contatto e poi vediamo come andrà a finire. Il mio obiettivo personale è vincere qualcosa con l’Inter. Sono venuto qua per conquistare titoli. A metà stagione siamo ancora in corsa per tre competizioni e speriamo alla fine di alzare un trofeo. Sarebbe la ciliegina sulla torta”.