Raiola contro la FIFA: “Come la mafia. La scelta di Haaland? L’ho aiutato io”

Continua la guerra tra Mino Raiola e la FIFA: questa volta la battaglia si gioca a mezzo stampa, con un’intervista all’interno della quale il super-procuratore si scaglia contro i pezzi grossi del calcio, e racconta come abbia “inventato“, in un certo senso, il calciomercato.

Le accuse contro la FIFA

Le parole di Raiola sono riportate dal portale olandese SportVoetballMagazine, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Mi hanno fermato per un anno per quanto riguarda il calciomercato mondiale. Questo succede quando parli male di loro, è come la mafia. In questo caso esistono due strade: o fai la battaglia frontale, come ho fatto per anni, da solo, oppure, come sto facendo adesso, si crea un sistema alternativo, che possa coesistere. Ci sto provando“. L’episodio a cui fa riferimento Mino è la squalifica che lo ha colpito assieme ai suoi collaboratori: staremo a vedere quali potranno essere gli sviluppi del progetto del rivoluzionario agente.

L’inventore del calciomercato

Molti pensano che sia il re, ma nessuno aveva immaginato che si potesse anche arrogare il titolo di creatore del nostro mondo preferito. Ebbene, secondo Mino Raiola dobbiamo a lui il calciomercato com’è oggi: “Questo modo attuale di fare mercato l’ho inventato io, è come uno show dove gli attori si preparano per mesi e poi vanno in scena il 1° luglio o il 1° gennaio, ma dietro ci sono settimane di prove e di lavoro. Ho incontrato e parlato con molti club per mettere in condizione Haaland di fare la sua scelta nel modo più tranquillo possibile“. Con buona pace della Juventus…