Tweet on Twitter

Share on Facebook

Oroscopo di domani 6 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 6 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Sarà un momento di scelte importanti, che non puoi più rimandare. La gestione di alcune sensazioni sarà difficile, ma ti consiglio di tenere duro. Sorprese in arrivo, oggi e venerdì invece vivrai giornate un po’ caotiche.

Toro. Piccoli conflitti nelle prossime 48 ore, che ti faranno vivere una sensazione di profonda agitazione. Le emozioni positive però sono alle porte, questa prima parte dell’anno si sta rivelando interessante per il tuo segno. Problemi sul lavoro.

Gemelli. Inutile avere fretta nelle cose, molti dei lavori che affronti giorno per giorno hanno bisogno di tempo per concretizzarsi. All’inizio di marzo vedrai i primi frutti. Per quel che concerne i sentimenti, si rinforzeranno i tuoi legami con la persona amata.

Cancro. Un po’ di pazienza, nella vita privata e nel lavoro. E’ di questo che avrai bisogno, anche perché ben presto ti arriveranno delle offerte lavorative molto interessanti. Dovrai assumerti molte responsabilità.

Leone. Sperimenta, vivi le esperienze, in particolar modo se hai una persona amata accanto. Dai sfogo agli stress lavorativi, è già troppo il tempo che dedichi ai tuoi progetti. Libera la mente.

Vergine. Ti consiglio di essere testardo e continuare a credere nei tuoi progetti, anche quando sarà difficile. Buone notizie in arrivo nei prossimi giorni.

CLICCA QUI PER VEDERE L’OROSCOPO VIDEO DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox 6 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non stai vivendo un periodo di tranquillità, con Giove e Saturno contrari il motivo può essere solo uno: hai bisogno di vivere dei cambiamenti.

Scorpione. Cura le tue relazioni con gli altri, sono giorni importanti per farlo. Ci sono stati dei problemi con alcune persone alle quali sei legato, ma puoi sfruttare questo momento per risolverli.

Sagittario. Vivi la giornata annoiato, ti consiglio di dedicarti a qualche attività che possa ‘risvegliarti’. Il week-end invece sarà più movimentato, Venere positiva: potrebbe riaccendersi la passione.

Capricorno. Questo periodo confusionario non deve crearti ulteriore caos interno. Lavoro e sentimenti potrebbero destabilizzarti, cerca di fare un quadro sulla tua situazione e vienine fuori con calma.

Acquario. Scegli oggi, per il tuo domani. Giorni negativi nel week-end, ti consiglio di rilassarti finché puoi, anche con il tuo partner se riesci.

Pesci. Sei una persona pigra, vorresti solo risposarti dalla giornata stancante. Avverti un po’ di pressione che ti trascini dal lavoro, non riversare le cose nei rapporti interpersonali.