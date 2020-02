Lazio-Verona, Acerbi: “Scudetto? Noi siamo i terzi incomodi”

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Verona, costato il mancato sorpasso all’Inter.

Le parole di Acerbi a DAZN

Non è arrivato il tanto agognato secondo posto, ma la Lazio può ancora sorridere dopo il pareggio contro il Verona. Per la prestazione, le occasioni create e la classifica, che li vede ancora protagonista, i biancocelesti possono essere felici e così Francesco Acerbi, intervenuto in mixed zone dopo il triplice fischio: “Sappiamo di aver fatto una buona prestazione contro una squadra che gioca 1 contro 1, abbiamo creato molto, concedendo qualcosa perché attacchiamo in tanti, guarderei anche il bicchiere mezzo pieno, abbiamo dominato la gara e non abbiamo preso gol. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza ma umili allo stesso momento. Europeo? Penso a fare ben con la Lazio, mancano ancora molte partite”.

La Lazio e lo Scudetto: la strategia di Acerbi

Dalle parti di Formello è vietato parlare seriamente di Scudetto, ma forse, scherzando, si può. O almeno è quello che fa il difensore: “Scudetto? Noi scherziamo su tutto, guardando la classifica è normale che sogni, ma vediamo anche il vantaggio sulla quinta, alzare la testa verso l’alto magari ci porta a dare qualcosa in più ogni domenica, lasciamo Juventus ed Inter parlare dello scudetto noi siamo i terzi incomodi“.