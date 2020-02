Cristiano Ronaldo è stato scagionato dalle accuse di violenza sessuale ai danni di Kathryn Mayorga: ora i suoi avvocati chiedono soldi per la violazione del patto di segretezza.

Ultime Juve, Ronaldo chiede il risarcimento alla Mayorga

Dal Tribunale all’arbitrato, stavolta a parti invertite. Il processo penale intentato ai danni di Cristiano Ronaldo era morto prima di nascere, con la caduta delle accuse a suo carico. Come si legge su Sportmediaset, i legali del portoghese sono però passati al contrattacco cambiando terreno di gioco: non più il Tribunale, ma un arbitrato che stabilirà se è avvenuta o meno violazione di un valido accordo di segretezza firmato dalla Mayorga in merito all’incontro con il portoghese. I fatti sarebbero avvenuti nel 2009, il patto di riservatezza sarebbe invece arrivato un anno dopo: la donna aveva ricevuto quasi 400.000 dollari dal campione lusitano per tenere la bocca chiusa sul loro affare, salvo venir meno all’accordo.

La tesi di Ronaldo e la difesa

Come infatti fu chiaro fin da subito, Associated Press fece il nome della ragazza, che di solito invece resta segreto normalmente nei casi di stupro per tutelare la vittima. Gli avvocati di CR7 sostengono che i documenti apparsi in Football Leaks sono stati illegalmente acquisiti. Dal conto loro invece, i difensori della giovane, oltre a chiedere comunque 200.000 dollari di risarcimento, sostengono che, viste le difficoltà di apprendimento della Mayorga appurate fin da piccola e l’età che aveva quando si svolti i fatti, un accordo complesso come quello di segretezza non era comprensibile per lui, per cui la sua firma sarebbe stata viziata.