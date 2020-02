Notizie Fiorentina, Pradè: “Chiesa? Ne parliamo a fine anno”

Ultime Fiorentina | Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa anche del capitolo rinnovo:

“Dobbiamo discutere solo del rinnovo di Chiesa. Ho accennato anche di Vlahovic perché ci piacerebbe prolungare il suo contratto. Per noi merita un riconoscimento nonostante abbia ancora 4 anni di contratto. Abbiamo tutto il tempo ma è un volere del presidente metterci seduti per capire quale sarà il futuro. Su Chiesa non abbiamo nessun appuntamento in agenda, non c’è fretta. L’incontro tra Commisso ed Enrico è andato benissimo. Tutti insieme ci siederemo e valuteremo. Federico sta dando il 100% e non vogliamo mettergli pressione addosso”.

L’attaccante della Fiorentina ha vissuto fin qui un campionato tra alti e bassi. Tuttavia il suo talento è indubbio, e suscita interesse giorno dopo giorno.

Ultime Fiorentina: rinnovo anche per Milenkovic

Il ds ha in programma anche un incontro per il centrale Milenkovic che ha attirato su di se l’interesse di tante big. Il calciatore in passato piaceva alla Juventus ma anche dall’estero le richieste per il calciatore non mancano.